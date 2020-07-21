Глава Пентагона опроверг слухи о выводе американских войск из РК

Photo : YONHAP News

США являются государством Индо-Тихоокеанского региона, и размещение там американских вооружённых сил служит залогом укрепления политики стратегической гибкости. Об этом 21 июля заявил министр обороны США Марк Эспер, выступая на видеоконференции, организованной Международным институтом стратегических исследований (IISS). По его словам, заинтересованность Вашингтона в регионе напрямую связана с безопасностью и интересами страны. Во всём мире условия безопасности быстро меняются, в связи с этим возникает необходимость в оперативном реагировании на данные процессы, - добавил он. Марк Эспер также опроверг слухи о возможном выводе американских войск с Корейского полуострова, распространённые рядом СМИ. Он, в частности, отметил, что не отдавал такого приказа. Между тем, Пентагон рассматривает вопрос о «корректировке» своего военного присутствия на Корейском полуострове и по всему миру,- отметил глава Пентагона.