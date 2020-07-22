В РК пересмотрят систему бесплатного лечения иностранцев от COVID-19

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В настоящее время иностранцы на территории РК получают бесплатную медицинскую помощь в случае заражения COVID-19. Учитывая стремительный рост заболевших среди них, администрация президента и правительство страны приступили к рассмотрению поправок в закон, обязывающих данную категорию больных брать на себя часть стоимости лечения. Сообщается, что в период с 6 по 20 июля среди прибывших из-за рубежа был зарегистрирован 381 случай заражения коронавирусом. Из них 250 пришлись на граждан других стран. По подсчётам правительства, средняя стоимость лечения одного пациента составляет 7 млн 500 тыс. вон или 6.280 долларов. Отмечается, что бесплатное лечение от коронавируса иностранных граждан может стать причиной увеличения числа иностранцев, въезжающих в РК с целью получить бесплатную медицинскую помощь. Южнокорейские власти изучили ситуацию по этому вопросу в 21 стране. Выяснилось, что только в восьми из них иностранцы получают лечение бесплатно. Между тем, вопрос о взимании платы за лечение иностранцев напрямую связан с проблемой прав человека и дипломатическими отношениями с другими странами. Сообщается, что окончательное решение будет принято после достижения договорённостей между политическими партиями, администрацией президента и правительством страны.