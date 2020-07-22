При нынешнем правительстве достигнут максимальный рост цен на квартиры в Сеуле

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Неправительственная организация Гражданская коалиция экономической справедливости провела анализ цен на жильё в столичных квартирных комплексах в период с начала президентского срока Ким Ён Сама (1993-1998) по наши дни. Как оказалось, наибольший скачок цен по сумме зафиксирован в период президентства нынешнего главы государства - Мун Чжэ Ина. Так, за последние три года его пребывания у власти исходя из стоимости жилья площадью 83 кв. метра показатель вырос на 377 тыс. долларов. На втором месте правительство бывшего президента Ро Му Хёна - 310 тыс. долларов, на третьем администрация экс-президента Пак Кын Хе - 151 тыс. долларов. В процентном отношении уровень роста цен при Ро Му Хёне составил 94%, при Ким Дэ Чжуне - 73%, при Мун Чжэ Ине - 53%. Сообщается, что за последние 28 лет разница в цене на жильё между муниципальным округом Каннам-гу и другими округами Сеула выросла с 7,5 тыс. до 771 тыс. долларов, то есть более чем в 100 раз. По мнению экспертов Гражданской коалиции экономической справедливости, процент повышения цен на квартиры в Сеуле при Мун Чжэ Ине составил 52%. В свою очередь, в министерстве сухопутных и морских территорий страны привели цифру в 14%.