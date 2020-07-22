В РК спорят по поводу переноса административной столицы в Сэчжон

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Правящая Демократическая партия Тобуро выразила намерение реализовать предложение лидера своей фракции в Национальном собрании Ким Тхэ Нёна о переносе административной столицы страны в город Сэчжон, который находится на северо-востоке провинции Чхунчхон-Намдо. Выступая 20 июля на пленарном заседании Национального собрания, Ким Тхэ Нён высказался за перенос, чтобы противостоять растущим ценам на жильё в столичном регионе. Он предложил провести общественные слушания по данному вопросу. Предложение правящей партии представляет собой возврат к нереализованному плану переноса столицы, который был предложен в 2004 году правительством тогдашнего президента страны Ро Му Хёна. Правящая партия призвала оппозицию к сотрудничеству, чтобы найти жизнеспособное решение. Оппозиционная Объединённая партия будущего подвергла идею правящей партии резкой критике, назвав её попыткой отвлечь внимание общественности от катастрофической ситуации на рынке недвижимости. Партия справедливости не отвергла план переноса административной столицы, призвав представить подробный план действий.