21 июля в РК выявлены 63 новых случая COVID-19

Photo : YONHAP News

В РК вновь увеличилось число новых случаев COVID-19. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, за сутки 21 июля выявлены 63 новых случая, а общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 13.879 человек. 36 случаев заболевания подтверждены в столичном регионе: 16 - в Сеуле, 15 – в провинции Кёнгидо, 5 – в Инчхоне. Рост заболеваемости в столичном регионе связан с очагами инфекции в центре социального обслуживания пенсионеров на западе Сеула, где число инфицированных составило 12 человек. Наличие вируса подтвердилось у 8 военнослужащих из армейского подразделения, расположенного в районе межкорейской границы. 4 случая инфекции подтверждены в Кванчжу, по одному в Тэгу, провинциях Чхунчхон-Пукто, Чхунчхон-Намдо и Кёнсан-Намдо. 19 случаев COVID-19 обнаружены на карантинных контрольно-пропускных пунктах аэропортов и морских портов. Карантинные власти рекомендуют соблюдать повышенную осторожность в период летних отпусков, когда возрастает интенсивность поездок по стране. Число умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом, увеличилось на одного человека, составив 297 человек. Коэффициент смертности - 2,14%. За минувшие сутки 55 человек завершили лечение, в результате чего общее число выздоровевших составило 12.698 человек. Проходят лечение 884 человека. Протестированы на COVID-19 1.492.071 человек, что составляет около 3% населения страны.