Правительство и правящая партия обсуждают изменения налоговой системы

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Правящая партия и правительство РК согласились с необходимостью пересмотреть налоговую систему с целью более быстрого преодоления экономических последствий пандемии COVID-19 и восстановления отечественной экономики. Данный вопрос обсуждали в среду лидер парламентской фракции правящей Демократической партии Тобуро Ким Тхэ Нён, председатель политсовета правящей партии Чо Чжон Сик и вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги. По словам Ким Тхэ Нёна, изменения в налоговом законодательстве помогут быстрее преодолеть экономические трудности и стабилизировать уровень жизни людей. Он отметил, что правящая партия будет стремиться снизить налог на доходы от ценных бумаг, чтобы оживить фондовый рынок, а также завершить пересмотр налогообложения, связанного с рынком жилья. Это, в частности, повышение базового налога на недвижимость и налога на прирост капитала для владельцев нескольких объектов недвижимости. Вице-премьер Хон Нам Ги сказал, что правительство постарается впервые за 20 лет пересмотреть налог на добавленную стоимость.