Во втором квартале рост ВВП РК составил минус 3,33%

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Во втором квартале 2020 года в РК зафиксирован отрицательный рост ВВП. Показатель сократился на 3,33% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом 23 июля сообщили в Банке Кореи. Нынешняя отметка является самой низкой с 1998 года, когда на фоне валютного кризиса она составила минус 6,8%. Самой большой причиной снижения является ситуация в экспорте. Во втором квартале южнокорейский экспорт автомобилей и нефтепродуктов сократился на 16,6%. С 1970-х годов подобный стремительный спад за квартальный период наблюдается впервые. Если быть точнее, то столь значительное снижение фиксируется впервые с четвёртого квартала 1963 года. Между тем, потребление в частном секторе выросло на 1,4%. Для сравнения в первом квартале этого года отметка составляла минус 6,4%. Вырос спрос на автомобили и бытовую технику. Что касается экономической активности, то немного активизировалась сфера услуг. Спад отмечен в строительной и производственной отраслях. В целом ожидается, что процесс восстановления потребления и экспорта будет не таким быстрым, как предполагалось ранее.