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В мире

В США не намерены сокращать численность контингента в РК

Write: 2020-07-23 10:33:37Update: 2020-07-23 18:56:55

Photo : YONHAP News

Пентагон не предлагал президенту США Дональду Трампу сократить численность военного контингента в РК. Об этом 23 июля в ходе заседания комитета Сената США по иностранным отношениям заявил заместитель госсекретаря и спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн, ссылаясь на слова главы Пентагона Марка Эспера. Таким образом, он опроверг слухи о возможном сокращении американского контингента на Корейском полуострове. В марте издание Wallstreet Journal сообщало, что Белому дому был представлен план по этому вопросу, что и вызвало различные опасения. 22 июля Эспер опроверг предположения о возможном выводе американских войск с Корейского полуострова, сообщив, что не отдавал такого приказа. Между тем, Стивен Бигэн затронул тему распределения военных расходов РК и США. Он, в частности, заявил: «Мы в рамках союза должны решить вопрос разделения оборонных расходов и поддержки общего военного бюджета. Также необходимо вести стратегический диалог, нацеленный на формирование прочного фундамента для поддержания союза в последующие 75 лет». Он не связал эту тему с вопросом о сокращении контингента, но его заявление можно понимать как возможность использования этого момента в случае необходимости.
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