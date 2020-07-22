США призывают КНР к сотрудничеству по северокорейским проблемам

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Одной из потенциальных областей сотрудничества между Вашингтоном и Пекином является является решение северокорейских проблем. Об этом заявил заместитель госсекретаря, спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн, выступая 22 июля на заседании комитета Сената по международным отношениям. В ходе слушаний, посвящённых политике в отношении Китая, Бигэн подчеркнул, что северокорейские программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет несут угрозу миру на Корейском полуострове, затрагивая стратегические интересы США и Китая. Таким образом, Вашингтон вновь подчёркивает необходимость сотрудничества с Пекином в целях денуклеаризации Северной Кореи. По словам заместителя госсекретаря, Китай может сыграть ещё более значительную роль в обеспечении неукоснительного соблюдения санкций, и США намерены и впредь привлекать Китай к решению данной проблемы. Наряду с этим Бигэн дал положительную оценку усилиям Пекина, который сократил объём торговли с КНДР и пытается склонить Пхеньян к взаимодействию с Вашингтоном в деле достижения мира на Корейском полуострове.