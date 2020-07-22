22 июля в РК выявлены 59 новых случаев COVID-19

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Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, за сутки 22 июля в стране выявлены 59 новых случаев заболевания COVID-19, а общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 13.938 человек. 43 случая заболевания подтверждены в столичном регионе: 12 - в Сеуле, 28 – в провинции Кёнгидо, 3 – в Инчхоне. Рост заболеваемости в столичном регионе связан с очагами инфекции в церквях, в центре социального обслуживания пенсионеров на западе Сеула и в других объектах. Кроме того, имеются массовые случаи заражения среди военнослужащих в городе Пхочхоне провинции Кёнгидо. 9 случаев инфекции подтверждены в Кванчжу, 2 - в Пусане. 5 случаев COVID-19 обнаружены на карантинных контрольно-пропускных пунктах аэропортов и морских портов. Карантинные власти рекомендуют соблюдать повышенную осторожность в период летних отпусков, когда возрастает интенсивность поездок по стране. Число умерших осталось на прежнем уровне - 297 человек. За минувшие сутки 60 человек завершили лечение, в результате чего общее число выздоровевших составило 12.758 человек. Проходят лечение 883 человека. Протестированы на COVID-19 1.500.854 человека.