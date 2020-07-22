В РК обсуждается вопрос компенсации за взрыв Севером межкорейского пункта связи

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Кандидат на пост министра РК по делам воссоединения Ли Ин Ён разрабатывает план получения компенсации со стороны КНДР за взрыв здания межкорейского пункта связи в Кэсоне. По его мнению, в частности, Север может компенсировать ущерб в виде предоставления земельного участка для открытия представительства РК в Пхеньяне. Об этом 22 июля сообщил представитель министерства. По мнению Ли Ин Ёна, ввиду характера межкорейских отношений решение вопроса о возмещении ущерба через судебный процесс практически неосуществимо, и предоставление участка под постоянное представительство в будущем является одним из возможных вариантов комплексного решения вопроса. В материалах, представленных ранее на рассмотрение парламентского комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли, Ли Ин Ён указывал на необходимость восстановить канал связи между РК и КНДР путём создания взаимных представительств в Сеуле и Пхеньяне.