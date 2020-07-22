Правительство РК активизирует проекты частного инвестирования

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Вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги объявил о намерении правительства активизировать проекты с привлечением инвестиций со стороны частного сектора общей стоимостью в 30 трлн вон (25 млрд долларов) в целях развития базовой инфраструктуры. Об этом говорилось 23 июля на экстренном заседании по экономическим вопросам, которое стало также первым заседанием министров по вопросам проекта оживления экономики - "Новый курс". По словам вице-премьера, в дополнение к объявленным ранее проектам частного инвестирования на сумму 10 трлн вон будет осуществлён поиск новых проектов, в том числе в сфере автомобильного и железнодорожного сообщения. Новые проекты будут направлены на строительство скоростных дорог (4,5 трлн вон), очистных сооружений (2,3 трлн вон), железных дорог (800 млрд вон) и др. Хон Нам Ги также упомянул такие новейшие сферы, как создание Green Smart School - экологизация и введение цифровых технологий в школах (4,3 трлн вон), строительство водородных заправочных станций (500 млрд вон), сейсмические дооснащения (7,8 трлн вон), замена освещения на светодиодное (1 трлн вон) и др. На заседании были объявлены четыре инвестиционных проекта, связанных со строительством производственных предприятий, разработкой комплексных сооружений, строительством логистического центра и энергетикой.