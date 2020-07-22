Онлайн-концерт BTS попал в книгу рекордов Гиннеса по количеству зрителей

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Онлайн-концерт популярной южнокорейской группы BTS «Bang Bang Con: The Live» вошёл в Книгу рекордов Гиннеса как представление в режиме потокового вещания с наибольшим количеством зрителей. Запись об этом появилась на официальном сайте книги рекордов Гиннеса 22 июля (по местному времени). «Bang Bang Con» – это первое платное онлайн-представление BTS, которое состоялось 14 июня. Члены группы в течение 100 минут исполнили на сцене 12 музыкальных номеров, а фанаты со всего мира смотрели представление в режиме реального времени. Было зарегистрировано порядка 756.000 подключений из более чем 100 стран, что эквивалентно 15 выступлениям на стадионе вместимостью от 50.000 человек. По заявлению агентства Big Hit Entertainment, представляющего группу, это был «самый масштабный в мире платный онлайн-концерт». Группа BTS является обладателем нескольких рекордов Гиннесса и первым корейским ансамблем, поднявшимся на первую строчку чарта США.