В РК занялись увеличением медицинских кадров

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Правительство и правящая Демократическая партия Тобуро приняли решение увеличить набор студентов в медицинские вузы с целью устранения проблемы нехватки кадров в регионах. В частности, решено в течение десяти лет с 2022 года, помимо обычного набора студентов, ежегодно дополнительно принимать по 400 абитуриентов. 23 июля представители правительства и правящей партии провели заседание в Национальном собрании, утвердив и обнародовав план увеличения учащихся в медицинских вузах и строительства государственных медицинских учебных заведений. За десятилетний период дополнительно планируется обучить 4 тыс. медиков, 3 тыс. из которых будут направлены в регионы. После получения лицензии на ведение врачебной практики в течение 10 лет они должны отработать в региональных медучреждениях, предоставляющих базовые медицинские услуги. При обучении выбор специализации у них ограничен такими направлениями, как терапевтический профиль, общая хирургия, акушерство, гинекология и другие базовые направления. Ещё 1 тыс. студентов будут заниматься более специализированными сферами, в том числе эпидемиологией, травматологией и другими, а также будут задействованы в таких областях как фундаментальная наука, фармацевтика, биотехнологии.