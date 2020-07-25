В РК объявлено предупреждение о японском энцефалите

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Корейский центр контроля и профилактики заболеваний объявил в четверг общенациональное предупреждение о вирусе японского энцефалита, советуя населению обратить внимание на личную гигиену, а по возможности пройти вакцинацию. Комары-переносчики вируса обнаружены в большом количестве в Пусане. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус японского энцефалита в большинстве случаев вызывает умеренную лихорадку и головную боль, либо заражение является бессимптомным. Тяжёлая форма заболевания, которая характеризуется высокой температурой, головными и мышечными болями, дезориентацией, комой, судорогами, спастическим параличом, а в особо тяжёлых случаях смертью, возникает крайне редко, примерно в одном из 250-ти случаев. Уровень смертности в случае тяжёлой формы достигает 30%. В прошлом году от японского энцефалита в РК умерли шесть человек.