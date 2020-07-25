23 июля в РК выявлен 41 случай COVID-19, столичный регион остаётся зоной риска

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 23 июля в стране выявлен 41 новый случай COVID-19, в результате чего общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 13.979 человек. При этом 70% вновь выявленных случаев инфекции пришлись на столичный регион, где подтверждены 29 случаев инфекции: 21- в Сеуле, 8 – в столичном регионе. 5 новых случаев COVID-19 связаны с центром социального обслуживания пенсионеров на западе Сеула, 16 – с церковью на юге столицы. 4 новых случая инфекции выявлены на военной базе в провинции Кёнгидо. По 2 новых случая заболевания подтверждены в городах Кванчжу, Тэгу, Пусане и провинции Кёнсан-Намдо, 1 – в провинции Кёнсан-Пукто. 3 случая COVID-19 обнаружены на карантинных контрольно-пропускных пунктах аэропортов и морских портов. Число умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом, увеличилось на одного человека, составив 298 человек. Коэффициент смертности - 2,13%. За минувшие сутки 59 человек завершили лечение, в результате чего общее число выздоровевших составило 12.817 человек. Проходят лечение 864 человека. Протестированы на COVID-19 1.510.327 человек.