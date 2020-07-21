Президент РК познакомился с новым стратегическим оружием

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Президент РК Мун Чжэ Ин посетил в четверг штаб-квартиру Корейского агентства оборонного развития в городе Тэчжоне, где познакомился с образцами нового стратегического оружия. Он поздравил разработчиков с окончанием работы над новой баллистической ракетой, которая по грузоподъёмности может стать одной из лучших в мире. По соображениям безопасности подробности не приводятся, но речь, скорее всего, идёт о ракете «Хёнму-4», которая имеет дальность полёта до 800 км и может нести боеголовку весом до двух тонн. Глава государства назвал агентство оборонного развития базой укрепления вооружённых сил страны, отметив, что во многом благодаря его работе, РК занимает шестое место в мире по военной мощи. Президент обещал, что его правительство будет и впредь уделять особое внимание повышению обороноспособности государства.