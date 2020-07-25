На спортивные соревнования будет допускаться ограниченное число болельщиков

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Начиная с 26 июля, на спортивные соревнования, проходящие в РК, будет допускаться ограниченное число болельщиков. Выступая в пятницу на заседании, посвящённом эпидемической ситуации в стране, премьер-министр РК Чон Сэ Гюн напомнил, что профессиональные лиги проводят матчи без зрителей уже два месяца, однако их болельщики горят желанием лично поддержать любимую команду. Он отметил, что в целях соблюдения социальной дистанции и прочих карантинных требований на стадионы будет допускаться ограниченное число зрителей. Первые болельщики смогут посмотреть матчи профессиональной бейсбольной лиги уже 26 июля, однако заполняемость стадионов не должна превышать 10% от их полной вместимости. Ожидается, что с 1 августа на тех же условиях болельщики начнут допускаться на матчи профессиональной футбольной лиги.