Операционная прибыль Hyundai Motor сократилась на 52,3%

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Во втором квартале этого года операционная прибыль южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor сократилась на 52,3% в годовом исчислении, составив 590,3 млрд вон (490,8 млн долларов). Об этом в компании сообщили 23 июля. Уровень рентабельности операционной прибыли сократился на 1,9%, составив 2,7%. Оптовые продажи сократились на 36,3%, составив 703.976 автомобилей. Сумма продаж снизилась на 18,9%, составив 21 трлн 859 млрд вон (18 млрд 175 млн долларов). Представитель Hyundai Motor заявил, что спад показателей связан с влиянием последствий пандемии COVID-19, в результате которой в мире вводились ограничения на передвижение, закрывались заводы. По его словам, спад удалось немного нивелировать за счёт благоприятного валютного курса, снижения потребительского налога, налоговых льгот и выхода новых моделей.