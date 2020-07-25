Сенат США ограничил вывод американских войск из РК

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Сенат США принял в четверг свою версию проекта Закона о национальной обороне на 2021 финансовый год, ограничивающую вывод американских войск из РК. За соответствующий законопроект проголосовали 86 сенаторов, 14 против. В документе отмечается, что сокращение численности войск, которая составляет 28.500 человек, возможно не ранее чем через 90 дней после того, как министр обороны представит доказательства того, что этот шаг отвечает ряду условий. Они заключаются в том, что сокращение отвечает интересам национальной безопасности США, не нанесёт существенного ущерба безопасности союзников в регионе, а министр обороны провёл консультации с союзниками, включая РК и Японию. Дополнительным условием, включённым в версию Сената, является то, что сокращение должно быть соизмеримо с уменьшением угрозы, исходящей от Северной Кореи. Версии Сената и Палаты представителей должны быть согласованы, после чего законопроект будет снова принят обеими палатами и отправлен на утверждение президенту.