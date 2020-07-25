Россия может быть включена в список стран с высоким риском распространения COVID-19

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В РК рассматривается вопрос о включении России в список стран с высоким риском распространения COVID-19. Как сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения РК Юн Тхэ Хо, это связано с тем, что на российских судах, заходящих в порт Пусан, выявляются очаги инфекции. С начала июня наличие вируса подтверждено в общей сложности у 78 российских граждан – членов экипажей восьми судов в порту Пусан. В настоящее время в список стран с высоким риском входят Бангладеш, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Филиппины и Узбекистан. Все прибывающие из них должны представить сертификаты, которые подтверждают отрицательный результат теста на COVID-19. Сертификаты должны быть выданы не ранее чем за 48 часов до вылета в медицинских учреждениях, выбранных южнокорейскими дипломатическими миссиями в странах особого риска. Их наличие не освобождает прибывших от обязательного двухнедельного карантина, который действует с первого апреля для всех прибывающих из-за границы, включая южнокорейских граждан.