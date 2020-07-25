Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

В результате проливных дождей в РК погибли 5 человек

Write: 2020-07-24 15:47:42Update: 2020-07-24 15:49:57

В результате проливных дождей в РК погибли 5 человек

Photo : YONHAP News

По состоянию на середину дня пятницы, сильные дожди, сопровождавшиеся ураганным ветром, которые обрушились накануне на юг Корейского полуострова, привели к гибели пяти человек, четыре человека получили ранения. Об этом сообщили в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Три человека погибли и двое получили ранения в результате затопления автомобильного туннеля в Пусане, где уровень воды достиг 2,5 метров. В Ульсане потоком воды унесён автомобиль с водителем. Первоначально он числился пропавшим без вести, но позднее его тело было обнаружено спасателями.  Ещё один человек погиб в Кимпхо провинции Кёнгидо. В 43-х населённых пунктах подтоплены около 300 зданий и сооружений, ущерб причинён почти тысяче домохозяйств в провинции Кёнгидо.   
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >