В результате проливных дождей в РК погибли 5 человек

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По состоянию на середину дня пятницы, сильные дожди, сопровождавшиеся ураганным ветром, которые обрушились накануне на юг Корейского полуострова, привели к гибели пяти человек, четыре человека получили ранения. Об этом сообщили в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Три человека погибли и двое получили ранения в результате затопления автомобильного туннеля в Пусане, где уровень воды достиг 2,5 метров. В Ульсане потоком воды унесён автомобиль с водителем. Первоначально он числился пропавшим без вести, но позднее его тело было обнаружено спасателями. Ещё один человек погиб в Кимпхо провинции Кёнгидо. В 43-х населённых пунктах подтоплены около 300 зданий и сооружений, ущерб причинён почти тысяче домохозяйств в провинции Кёнгидо.