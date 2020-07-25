РК будет уважать мнение США и после получения оперативного контроля над войсками

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Сеул будет уважать мнение Командования войсками ООН и после того, как получит оперативный контроль над своими войсками в военное время. Об этом говорится в послании министра обороны РК Чон Гён Ду командующему войсками ООН генералу Роберту Абрамсу. Оно было направлено в пятницу по случаю 70-летия основания командования. Глава минобороны обещал развивать связи между Объединённым комитетом начальников штабов вооружённых сил РК, Командованием войсками ООН, Командованием объединёнными силами РК и США и Вооружёнными силами США в РК на основе духа взаимного сотрудничества и уважения. Южнокорейские и американские военные будут продолжать усилия по достижению мира и процветания на Корейском полуострове,- говорится в послании. Во время Корейской войны 1950-1953 гг. РК передала оперативный контроль над своими войсками Командованию войсками ООН. В 1994 году Сеул вернул контроль над войсками в мирное время.