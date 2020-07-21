В КНДР введена чрезвычайная ситуация для сдерживания COVID-19

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Северокорейские власти объявили «чрезвычайную ситуацию на национальном уровне» для сдерживания потенциальной вспышки COVID-19. Как сообщило в воскресенье агентство ЦТАК, соответствующее решение было принято на экстренном заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи после того, как в городе Кэсоне был обнаружен человек с подозрением на наличие вируса COVID-19. Как говорится в сообщении, он бежал на Юг три года назад, но 19 июля тайно вернулся на Север, перейдя межкорейскую границу. Органы здравоохранения поместили в карантин его и всех тех, кто контактировал с ним на протяжении последних пяти дней. Сообщается также, что с 24 июля предпринята «превентивная мера полной блокировки» города Кэсона. Таким образом, в КНДР может появиться первый официально подтверждённый случай COVID-19. Ранее власти страны заявляли об отсутствии заболевших. С конца января в КНДР были предприняты срочные меры по защите от распространения заболевания, которые включали закрытие границ, школ и общенациональный карантин.