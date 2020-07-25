В РК возобновились бейсбольные матчи в присутствии болельщиков

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Спустя почти три месяца после начала сезона южнокорейские бейсбольные клубы провели в воскресенье первые матчи в присутствии болельщиков. Они состоялись на двух стадионах в Сеуле и одном стадионе в Сувоне провинции Кёнгидо. Ещё две игры прошли без болельщиков в городах, в которых действуют строгие правила социального дистанцирования – Кванчжу и Тэчжоне. Для того, чтобы снизить риск заражения COVID-19, Корейская бейсбольная лига открыла сезон не 28 марта, а 5 мая. До сих пор все матчи проходили без болельщиков. На прошлой неделе было разрешено допустить их на матчи, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. При входе на стадион болельщики обязаны пройти температурный контроль и оставить свою личную информацию, отсканировав QR-код. В течение всего матча обязательно ношение масок. Продажа билетов производится в режим онлайн для ограничения контактов между людьми в кассах и ускорения отслеживания контактов в случае необходимости. Запрещены крики в поддержку любимых команд и громкое пение.