Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

В РК рассматривается вопрос о платном лечении иностранцев от COVID-19

Write: 2020-07-27 11:26:02Update: 2020-07-27 16:22:01

В РК рассматривается вопрос о платном лечении иностранцев от COVID-19

Photo : YONHAP News

Правительство РК инициирует пересмотр действующего законодательства, в соответствии с которым расходы на лечение пациентов с подтверждённым вирусом COVID-19, независимо от их гражданства, покрываются государством. Об этом было объявлено на состоявшемся в воскресенье заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Оно прошло под председательством премьер-министра РК Чон Сэ Гюна. В соответствии с принятым решением, министерство здравоохранения и социального обеспечения подготовит поправки в законодательство, предусматривающие платное лечение тех иностранцев, которые прибыли в РК, зная, что они инфицированы COVID-19, а также тех, у кого наличие вируса подтвердилось в течение двухнедельного периода карантина по прибытии. На начальном этапе новые нормы будут применяться к нарушителям правил карантина, после чего сфера применения будет расширена. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >