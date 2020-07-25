В РК рассматривается вопрос о платном лечении иностранцев от COVID-19

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Правительство РК инициирует пересмотр действующего законодательства, в соответствии с которым расходы на лечение пациентов с подтверждённым вирусом COVID-19, независимо от их гражданства, покрываются государством. Об этом было объявлено на состоявшемся в воскресенье заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Оно прошло под председательством премьер-министра РК Чон Сэ Гюна. В соответствии с принятым решением, министерство здравоохранения и социального обеспечения подготовит поправки в законодательство, предусматривающие платное лечение тех иностранцев, которые прибыли в РК, зная, что они инфицированы COVID-19, а также тех, у кого наличие вируса подтвердилось в течение двухнедельного периода карантина по прибытии. На начальном этапе новые нормы будут применяться к нарушителям правил карантина, после чего сфера применения будет расширена.