С 2015 года 11 северокорейских беженцев вернулись на родину

За последние пять лет 11 северокорейских беженцев вернулись из РК на родину. Как сообщил в понедельник представитель министерства по делам воссоединения РК, в 2015 году на Север вернулись трое беженцев, в 2016 и 2017 годах – по четверо. Последний случай бегства на Север в данный показатель не входит. О 24-летнем бывшем гражданине КНДР, три года назад бежавшем на Юг и вернувшемся на прошлой неделе на родину, стало известно из сообщений северокорейских СМИ. Как полагают в Сеуле, причиной бегства стало то, что он находился под следствием по подозрению в изнасиловании женщины-беженки с Севера. Как отметил представитель министерства, точное число северокорейских беженцев, вернувшихся на родину, подсчитать сложно, поскольку нельзя определить их местонахождение. Как и другие южнокорейские граждане, они не уведомляют власти о выезде за границу.