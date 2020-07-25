26 июля в РК выявлены 25 случаев COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 26 июля в стране выявлены 25 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 14.175 человек. 15 случаев инфекции подтверждены в столичном регионе: 9 - в Сеуле, 6 – в провинции Кёнгидо. По одному случаю инфекции выявлены в Пусане, а также провинциях Чхунчхон-Пукто и Чхунчхон-Намдо. 7 случаев COVID-19 обнаружены на карантинных контрольно-пропускных пунктах аэропортов и морских портов. Импортированные случаи заражения остаются в центре внимания карантинных органов. Наличие вируса подтверждено как минимум у 120 южнокорейских граждан, вернувшихся из Ирака. 75 из них прибыли в РК 24 июля. За последние два месяца выявлены 78 инфицированных на восьми российских судах в порту Пусан. Плохо снижается число новых случаев инфекции в столичном регионе. Количество инфицированных, связанных с Центром социального обслуживания пенсионеров на западе Сеула составило 25 человек. Частично закрыт на карантин центральный правительственный комплекс в Сеуле, где на прошлой неделе вирус подтверждён у одного из сотрудников. Число умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом, увеличилось на одного человека, составив 299 человек. За минувшие сутки 15 человек завершили лечение, в результате чего общее число выздоровевших составило 12.905 человек. Проходят лечение 971 человек. Протестированы на COVID-19 1.526.974 человека.