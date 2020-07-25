Северокорейский беженец мог переплыть границу с острова Канхвадо

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Как полагают южнокорейские военные, 24-летний северокорейский беженец по фамилии Ким, возвращаясь на родину, мог пересечь границу через дренажный канал, проходящий под заграждениями из колючей проволоки на территории уезда Канхва-гун города Инчхона, а затем переплыть реку Ханган. Расстояние между южным и северным берегами в этом месте составляет от 1,3 до 2,5 км. Об этом сообщил в понедельник на брифинге представитель объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК полковник Ким Чжун Рак. По его словам, военным удалось установить точное место бегства. Факт нарушения границы имел место, предположительно, 19 июня. Там найдены принадлежавшие беженцу сумка и личные документы. Военные попали под огонь критики за неспособность зафиксировать нарушение границы, которое обнаружилось лишь после того, как северокорейские СМИ опубликовали сообщение о пересечении границы человеком с симптомами COVID-19.