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Германия выразила несогласие с предложением президента Дональда Трампа включить в «Большую семёрку» несколько стран, в том числе, РК и Россию. Как заявил в воскресенье в интервью газете Rheinische Post министр иностранных дел Германии Хейко Маас, «Большая семёрка» и «Большая двадцатка» - два разумно скомпонованных формата, которые не нуждаются в расширении. Он напомнил, что причина, по которой Россию исключили в 2014 году из «Большой семёрки», вызвана аннексией Крыма и интервенцией на востоке Украины. Он сказал, что до тех пор, пока ситуация там не изменится, он не видит шансов на возвращение России в организацию. Тем не менее, Россия по-прежнему важна для «Большой семёрки» в качестве партнёра для решения конфликтов в Сирии, Ливии и Украине,- отметил Хейко Маас. Великобритания и Канада также выступили против возвращения России в состав Большой семёрки». В свою очередь, ранее Япония выступила против включения в неё РК.