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Политика

Правительство РК будет использовать все доступные меры для восстановления экономики

Write: 2020-07-27 16:19:32Update: 2020-07-27 16:29:58

Правительство РК будет использовать все доступные меры для восстановления экономики

Photo : YONHAP News

Южнокорейская экономика демонстрирует отрицательный рост в течение последних двух кварталов подряд из-за пандемии COVID-19. Следовательно, экономика впала в рецессию. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся в понедельник встречи с журналистами перед еженедельным совещанием с сотрудниками своей администрации. Назвав третий квартал решающим, президент отметил, что южнокорейская экономика сравнительно неплохо справилась с ситуацией по сравнению с другими крупными странами. Поэтому настало время сосредоточить все усилия на том, чтобы вырваться из «тёмного туннеля обратного роста» и добиться восстановления экономики. Мун Чжэ Ин положительно оценил перспективы, сославшись на данные за июнь и июль, которые указывают на постепенное улучшение, особенно в области внутреннего потребления. Если правительство и частный сектор объединят усилия, экономика может восстановиться,- отметил глава государства. 
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