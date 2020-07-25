Правительство РК будет использовать все доступные меры для восстановления экономики

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Южнокорейская экономика демонстрирует отрицательный рост в течение последних двух кварталов подряд из-за пандемии COVID-19. Следовательно, экономика впала в рецессию. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся в понедельник встречи с журналистами перед еженедельным совещанием с сотрудниками своей администрации. Назвав третий квартал решающим, президент отметил, что южнокорейская экономика сравнительно неплохо справилась с ситуацией по сравнению с другими крупными странами. Поэтому настало время сосредоточить все усилия на том, чтобы вырваться из «тёмного туннеля обратного роста» и добиться восстановления экономики. Мун Чжэ Ин положительно оценил перспективы, сославшись на данные за июнь и июль, которые указывают на постепенное улучшение, особенно в области внутреннего потребления. Если правительство и частный сектор объединят усилия, экономика может восстановиться,- отметил глава государства.