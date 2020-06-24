Лидер КНДР: Ядерные силы сдерживания гарантируют безопасность страны

Photo : YONHAP News

«Благодаря нашим надёжным и эффективным силам ядерного сдерживания больше никогда не будет войны на этой земле, а гарантии нашей национальной безопасности и будущего обеспечены на постоянной основе». Как сообщает агентство ЦТАК, об этом заявил председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын, выступая в понедельник на конференции ветеранов Корейской войны, которая была приурочена к 67-й годовщине подписания соглашения о перемирии. Ким Чон Ын отметил, что КНДР «никогда не перестанет совершенствовать свой самый мощный потенциал национальной обороны, с которым никто не может сравниться». Он подчеркнул, что КНДР стала страной, «которая может защитить себя от любого типа давления, военных угроз и шантажа». На Севере Корейскую войну называют Отечественной освободительной войной, а день подписания перемирия является государственным праздником и отмечается как День победы.