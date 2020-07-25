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В мире

ВОЗ проведёт экстренное совещание по COVID-19

Write: 2020-07-28 11:38:57Update: 2020-07-28 17:28:24

ВОЗ проведёт экстренное совещание по COVID-19

Photo : KBS News

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведёт 30 июля  четвёртое экстренное совещание по COVID-19, участники которого дадут оценку распространению пандемии. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал текущую глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения «самой серьёзной», поскольку во всем мире было подтверждено более 16 млн случаев COVID-19. С момента начала распространения заболевания в конце прошлого года погибли почти 650 тыс. человек. Глава ВОЗ напомнил, что 30 июля исполнится шесть месяцев с того момента, как была объявлена чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения. Он отметил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире ещё не достигла своего пика, в связи с чем на скорое возвращение к обычной жизни рассчитывать не приходится.
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