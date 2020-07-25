Hyundai Motor готовится приобрести завод GM в России

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Южнокорейская компания Hyundai Motor заявила во вторник о начале подготовки к приобретению завода американской General Motors в России в рамках политики расширения производства. На прошлой неделе Hyundai Motor представила российскому правительству документы в качестве первого шага к приобретению завода GM в Санкт-Петербурге, сообщил представитель компании. После их рассмотрения российский антимонопольный орган примет решение о том, разрешить ли Hyundai Motor перейти к следующим шагам, - сказал он. Переговоры с GM и российским правительством о покупке завода стоимостью 300 млн долларов идут с прошлого года. Завод начал выпуск продукции в 2008 году, но в 2015 году он приостановил работу. С 2011 года Hyundai Motor эксплуатирует собственный завод в Санкт-Петербурге, который ежегодно производит 230 тыс. автомобилей, среди которых Hyundai Solaris compact, спортивный внедорожник Hyundai Creta и субкомпакт Kia Rio.