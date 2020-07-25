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В начале августа Китай возобновит выдачу долгосрочных виз гражданам РК. Как сообщил в понедельник журналистам посол Китая в РК Чан Хасун, будут выдаваться три вида виз: учебные, рабочие, а также визы иностранцам, имеющим вид на жительство в Китае. В марте китайское правительство закрыло въезд в страну иностранцам из-за опасений распространения COVID-19, однако в апреле Сеул и Пекин договорились ввести систему упрощённой процедуры взаимных поездок предпринимателей. Она подразумевает отмену двухнедельного карантина для тех, кто прибывает в целях подготовки или заключения важных контрактов, а также по неотложным вопросам гуманитарного характера. Теперь около 70 тыс. южнокорейцев, которые не смогли возобновить учёбу или вернуться на свои рабочие места в Китае из-за COVID-19, смогут это сделать.