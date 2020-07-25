Компания Amazon Korea заплатила налог на прибыль в размере 126 млн долларов

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Компания Amazon Korea заплатила налог на прибыль своего подразделения Amazon Web Services, которое предлагает услуги облачных вычислений, в размере 150 млрд вон (126 млн долларов). Как сообщили в Сеульском городском налоговом управлении, платёж произведён без подачи апелляции. Глобальные компании, работающие в сфере информационных технологий, утверждают, что они не должны облагаться налогами на территории РК, поскольку у них там нет постоянного места деятельности, а серверы расположены в других странах. Однако налоговые органы считают, что они осуществляют практическую деятельность, за которую получают прибыль. Ещё в 2018 году доля Amazon Korea превысила 50% южнокорейского рынка облачных вычислений, на котором она работает с 2012 года, а годовой объём продаж превышает 1 трлн вон (840 млн долларов). По той же причине налоговый орган получил от компании Google Korea 600 млрд вон (501 млн долларов) в счёт не внесённых своевременно налогов на прибыль. Однако компания подала иск в Налоговый трибунал.