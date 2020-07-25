Процесс пересечения границы бывшим северокорейским беженцем зафиксирован средствами контроля

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Процесс пересечения межкорейской границы бывшим северокорейским беженцем был зафиксирован средствами контроля,- сообщил во вторник представитель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК. По его словам, дежурные у мониторов видеонаблюдения, скорее всего, не смогли идентифицировать его как человека, пытающегося пересечь границу. Ранее южнокорейские военные высказали предположение, что беженец мог пересечь границу через дренажный канал, проходящий под заграждениями из колючей проволоки на территории уезда Канхва-гун города Инчхона, а затем переплыть реку Ханган. Как полагают, он был в спасательном жилете. Просматривая видеозаписи, его можно спутать с другими плавающими предметами. Дренажный канал частично проходит в трубе, но ему удалось проплыть в ней из-за телосложения – рост 163 см, вес 54 кг. Защитная проволока внутри трубы проржавела, и беженцу удалось проплыть под ней. Военные попали под огонь критики за неспособность зафиксировать нарушение границы. В прошлом году в южнокорейский порт на восточном побережье прибыла деревянная лодка с четырьмя северокорейцами, но момент пересечения ею границы тоже не был зафиксирован.