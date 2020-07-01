Работники, работодатели и правительство договорились бороться с последствиями COVID-19

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Президент РК Мун Чжэ Ин присутствовал во вторник на церемонии подписания соглашения между представителями работников, работодателей и правительства. Оно предусматривает совместное реагирование на социально-экономические последствия пандемии COVID-19, включая сохранение рабочих мест и расширение системы социальной защиты. Подписанию предшествовали более 40 дней диалога между представителями трёх сторон. Предыдущее подобное соглашение было принято после Азиатского финансового кризиса 1998 года. Глава государства высоко оценил подписанный документ, который поможет усилиям по скорейшему восстановлению экономики и ликвидации экономического неравенства. Он пообещал, что его администрация добросовестно выполнит свою часть соглашения. Мун Чжэ Ин подтвердил также приверженность планам внедрения универсальной системы страхования занятости.