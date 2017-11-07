РК получила возможность использовать твёрдотопливные ракеты

Photo : YONHAP News

РК и США договорились снять ограничения на разработку и использование Сеулом твёрдотопливных ракет. Как сообщил во вторник журналистам заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Хён Чжон, южнокорейские компании, исследовательские институты и даже частные лица отныне могут разрабатывать и производить ракеты не только на жидком, но и на твёрдом топливе, а также гибридные. Это поможет расширить разведывательные и оборонительные возможности южнокорейских военных. Соглашение позволит РК самостоятельно запускать военные разведывательные спутники, которые курсируют по околоземной орбите на высоте от 500 до 2 тыс. километров. В этом случае весь Корейский полуостров будет находиться под круглосуточным наблюдением вооружённых сил. Первое соглашение по ракетам Сеул и Вашингтон подписали в 1979 году. Нынешнее является четвёртым. Работа над ним продолжалась 9 месяцев.