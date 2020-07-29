Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

РК попросила Новую Зеландию поддержать кандидатуру Ю Мён Хи на пост главы ВТО

Write: 2020-07-29 10:33:55Update: 2020-07-29 16:37:33

РК попросила Новую Зеландию поддержать кандидатуру Ю Мён Хи на пост главы ВТО

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин  провёл во вторник телефонные переговоры с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн. Южнокорейский лидер обратился с просьбой поддержать кандидатуру Ю Мён Хи, директора департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК, на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Мун Чжэ Ин отметил, что Ю Мён Хи является единственным кандидатом от стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Являясь специалистом в области торговли, она может возглавить реформы ВТО и значительно укрепить многостороннюю торговую систему. Джасинда Ардерн пообещала со всей серьёзностью отнестись к просьбе южнокорейского коллеги. Стороны  обсудили также вопросы сотрудничества в создании и справедливом распределении вакцины от COVID-19.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >