В КНДР на COVID-19 протестированы более 1.200 человек

Photo : YONHAP News

По состоянию на 16 июля в КНДР было проведено 1.211 тестов на предмет заражения COVID-19. Все результаты оказались отрицательными. Об этом сообщила радиостанция «Свободная Азия» со ссылкой на представителя ВОЗ в Пхеньяне Эдвина Сальвадора. По его словам, в КНДР в настоящий момент в карантине находятся 696 человек. Все они являются работниками порта Нампхо и свободной экономической зоны Даньдун-Синыйчжу в районе границы с Китаем. С учётом ранее предоставленных данных, в период с 9 по 16 июля число протестированных выросло на 100 человек, составив 1.211, а количество помещённых на карантин - на 86 человек. Эдвин Сальвадор отметил некоторое обострение ситуации вокруг коронавируса в Китае. В связи с этим осуществляется усиленный эпидемиологический контроль на границе между КНДР и Китаем.