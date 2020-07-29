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Рождаемость в мае сократилась на 9,3%

Write: 2020-07-29 15:43:23Update: 2020-07-29 16:27:55

Рождаемость в мае сократилась на 9,3%

Photo : KBS

Как сообщили в среду в Национальном статистическом управлении, в мае этого года в РК родились 23.001 ребёнок, что на 9,3%  меньше, чем в том же месяце прошлого года. Это самое низкое число новорождённых за май с 1981 года, когда начался сбор соответствующих данных. За первые пять месяцев года в стране родились 120.470 детей, что на 10,9% меньше, чем год назад. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть, среднее число детей, которых женщина рожает в течение жизни, составил в прошлом году 0,92, что на 0,06 меньше, чем в 2018 году. Рекордно низкий коэффициент рождаемости является явным признаком скорого сокращения численности населения. РК – единственная страна-член Организации экономического сотрудничества и развития с общим коэффициентом рождаемости ниже единицы. Между тем, для сохранения численности населения на нынешнем уровне он должен составлять 2,1.
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