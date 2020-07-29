Демпартия США критикует политику Трампа по расходам на оборону с РК

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Демократическая партия США подвергла резкой критике политику главы Белого дома по разделению расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. В проекте программы Демократической партии на предстоящие президентские выборы указывается, что Дональд Трамп «разрушает альянс» Вашингтона и Сеула. В условиях ядерного кризиса на Корейском полуострове глава Белого дома «вымогает деньги у партнёра, пытаясь увеличить его вклад в расходы на совместную оборону». Демократическая партия будет и впредь укреплять сотрудничество с союзными странами в вопросах обеспечения региональной безопасности, а для этого будет стремиться к сбалансированному распределению расходов,- отмечается в докладе. Что касается северокорейских ядерной и ракетной проблем, то Демократическая партия США намерена решать их исключительно дипломатическими методами.