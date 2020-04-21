РК и США продлили соглашение о валютном свопе

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РК и США договорились о продлении до 31 марта следующего года соглашения о валютном свопе, срок которого истекает 30 сентября нынешнего года. В Банке Кореи сообщается, что такая договорённость была достигнута 30 июля с представителями Совета управляющих Федеральной резервной системы США. Напомним, что стороны подписали соглашение о свопе на сумму 60 млрд долларов в марте этого года. Между тем, в последнее время финансовый рынок стабилизируется, но сохранение сложной ситуации вокруг COVID-19 создаёт необходимость в продолжении партнёрства по валютным свопам. Отметим, что вышеуказанное соглашение предусматривает передачу отечественной валюты другому государству в обмен на валюту этой страны или доллары на определённый срок. Данная мера направлена на предотвращение нехватки ликвидности в случае массового единовременного оттока из страны иностранного капитала.