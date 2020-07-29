Realmeter: Рейтинг президента РК составил 45,6%

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Уровень одобрения политики президента РК Мун Чжэ Ина вырос до 45,6%. Об этом свидетельствуют представленные 30 июля результаты опроса, проведённого агентством Realmeter. В период с 27 по 29 июля опрошены 1.511 взрослых жителей разных регионов страны. Рейтинг действующего президента вырос на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение показателя фиксируется впервые за десять недель. Отрицательная оценка деятельности президента снизилась на 2,1%, составив 50,1%. Эксперты полагают, что на улучшение рейтинга главы государства повлияло продвижение проекта переноса административной столицы в город Сэчжон, который находится на северо-востоке провинции Чхунчхон-Намдо. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро вырос на 0,4%, составив 37,9%. Оппозиционную Объединённую партию будущего поддержали 32,6% опрошенных, что 0,9% больше, чем неделю назад. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,5% при уровне достоверности 95%.