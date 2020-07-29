Индекс настроений в деловых кругах продолжает расти третий месяц подряд

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Индекс настроений в деловых кругах РК (BSI) третий месяц подряд продолжает расти. Согласно данным, опубликованным Банком Кореи, в июле он составил 60 пунктов, что на 4 выше по сравнению с предыдущим месяцем. Однако, несмотря на тенденцию роста, индекс всё ещё заметно ниже уровня конца прошлого года, до начала распространения COVID-19. Данный показатель основывается на результатах опроса среди предпринимателей об их оценке текущей деловой ситуации и ожиданиях на ближайший период. Отметка выше 100 пунктов указывает на положительные прогнозы, ниже 100 пунктов - на ухудшение ситуации. Индекс деловой активности производителей вырос на шесть пунктов до 57. Это самый высокий рост с октября 2013 года. В автомобильной промышленности отметка выросла на 15 пунктов до 40, в химической промышленности - на 8 пунктов до 66. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере, к которой относится отрасль услуг, вырос с июня на 2 пункта до 62, продолжая увеличиваться четвёртый месяц подряд. Индекс для крупных предприятий составил 66, а для малых и средних предприятий – 49, увеличившись на 8 и 4 пункта соответственно.