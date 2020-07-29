Экспертная группа ВТО рассмотрит спор между РК и Японией

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Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила формирование третейской группы экспертов для рассмотрения вопроса о правомерности введённых Японией мер по ограничению экспорта. Об этом объявило министерство торговли, промышленности и энергетики РК по итогам очередного заседания Органа ВТО по урегулированию споров (ОРС), состоявшегося 29 июля в Женеве. Япония выступала против, однако подобное решение было принято в соответствии с правилами ВТО. То есть, в случае отсутствия возражений со стороны всех 164 стран-членов решение принимается автоматически на втором с момента подачи жалобы заседании. Разрешение спора третейской группой занимает в среднем 10-13 месяцев, однако сроки могут варьироваться в зависимости от обстоятельств. В ноябре прошлого года правительство РК приостановило процесс подачи жалобы в ВТО после того, как японская сторона изъявила готовность к переговорам. Однако в июне этого года процедура была возобновлена в связи с тем, что Япония не отменила экспортные ограничения.