Иран вновь призвал РК вернуть долг за поставки нефти

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Иран призвал РК принять реальные и конкретные меры по погашению долга за поставки нефти. Об этом 29 июля заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. По его словам, РК экспортировала в Иран медикаменты на 500 тыс. долларов, используя замороженные на счетах в южнокорейских банках средства, которые принадлежат Центральному банку Ирана. Он отметил, что Тегеран ожидает от Сеула серьёзных шагов по возвращению этих средств. С 2010 года Сеул оплачивал поставки нефти через счета, которые Центрбанк Ирана открыл в южнокорейских банках Ури и Киоп. Но в сентябре прошлого года, когда США ужесточили санкции против Ирана, эти счета на общую сумму около 7 млрд долларов были заморожены. На этом фоне южнокорейское правительство после консультаций с США отправило в Иран продукцию медицинского назначения, используя средства с замороженных счетов, и на ближайшее время запланирована ещё одна отправка на сумму 2 млн долларов. Но эти суммы крайне малы по сравнению с той, которую Сеул должен заплатить Тегерану за нефть, в связи с чем последний требует от правительства РК вернуть весь долг.