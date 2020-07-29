Церемония Seoul Drama Awards пройдёт без зрителей

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15-я церемония вручения наград Seoul Drama Awards 2020 состоится 10 сентября в здании телерадиокомпании MBC без участия зрителей. Это единственная в РК международная церемония вручения наград телесериалов. 30 июля оргкомитет сообщил о планах трансляции церемонии через онлайн-платформу. В связи с пандемией COVID-19 на церемонию приглашены только те, кто вручает и получает награды. Помимо самого награждения подготовлены различные мероприятия, в рамках которых можно будет познакомиться с представленными сериалами и саундтреками. Все они будут проходить в бесконтактном формате. В этом году, несмотря на пандемию, в конкурсе участвуют 212 сериалов из 41 страны. 108 из них приходятся на Азиатский регион, 75 - на Европу. Seoul Drama Awards проводится с 2006 года для награждения телесериалов со всего мира, которые пользуются наибольшей популярностью.