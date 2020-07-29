29 июля зафиксировано 18 новых случаев заражения COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 29 июля в стране зарегистрированы 18 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса - 14.269 человек. 8 случаев инфекции подтверждены в столичном регионе: 3 - в Сеуле, 5 - в провинции Кёнгидо. По одному случаю инфекции обнаружены в провинциях Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо. 8 случаев COVID-19 выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах аэропортов и морских портов. Число умерших не увеличилось, по-прежнему составляя 300 человек. За минувшие сутки 63 человека завершили лечение, в результате чего общее число выздоровевших составило 13.132 человека. Проходят лечение 837 человек. Между тем, правительство призвало региональные власти проводить превентивное тестирование на наличие вируса в отношении объектов, относящихся к группе риска. В качестве примера приведены дома престарелых, центры послеродового ухода и другие. Отмечается, что это позволит выявлять бессимптомных заражённых и предотвратить дополнительное распространение вируса.